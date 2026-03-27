NHK Eテレの「100分de名著」（月曜午後10時25分）が26日、番組公式Xを更新。アカウントを3月末に閉鎖すると発表した。「『100分de名著』公式アカウントは3月末をもって閉鎖することが決まりました。現場では必死で運用してきたのですが求められる成果水準に達することができず私どもの力不足を痛感しております」と発表。続けて「今後は公式HPの『よくある質問』コーナーで同様の発信を続けていきます。長らく愛顧いただき深く感謝