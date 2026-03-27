塩田温泉の最大の魅力は、全国的にも珍しい天然の「炭酸水素塩泉」です。胃腸や冷え性などに効能があるとされ、飲用すれば胃腸の働きを整える効果が期待できることから「医者いらずの湯」とも呼ばれてきました。数軒の旅館が守り続ける自家源泉の湯は、自然豊かな播磨の景観と相まって、訪れる人々に安らぎを与えています。春には桜、秋には紅葉が露天風呂を彩り、四季の移ろいを肌で感じながらぜいたくなひとときを過ごすことがで