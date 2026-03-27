レクサス「“新”ちいさい高級車」に注目！レクサスは2025年12月4日、ラグジュアリーコンパクトSUV「UX300h」の一部改良モデルを発売しました。コンパクトながらもレクサスらしい堂々としたフロントマスクを持つUXですが、直近の改良でどのように進化したのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これがレクサスの「ちいさい高級車」です！（30枚以上）UXが誕生したのは2018年11月。かつてレクサスのモノコックSUVといえば「RX