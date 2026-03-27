「マクドナルド」は、3月27日（金）から、『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』とコラボレーションした「ハッピーセット」の第2弾を、全国の店舗（一部を除く）で販売。今回「マクドナルド」に特別に商品を借りて、一足先に実物を開封した。ピンク色のかわいい箱を開けると、思わず笑顔になるほどかわいらしいドラえもんのおもちゃが入っている。【写真】映画に登場するひみつ道具も！ハッピーセット「ドラえもん」第2弾