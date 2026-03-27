テレビアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」最終回が26日深夜、TBS系で放送された。第4期「死滅回游 後編」について、公式Xは「続報をお待ちください」と伝えられた。【画像】3人同時に「領域展開！」公開された『呪術廻戦』最終話の戦闘シーン最終話にて「仙台結界」の物語が終えたが、公式Xでは「呪術を持つ者達による殺し合い「死滅回游」は続く」とし、「ゲーム平定のため動く虎杖たちの行く末は第4期「死滅回游 後