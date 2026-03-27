【トロント共同】米大リーグ、ブルージェイズに加入した岡本和真内野手が26日、デビュー戦となるアスレチックスとの開幕戦を翌日に控え本拠地トロントで調整し「緊張すると思う。もう始まるのでしっかり頑張りたい」と意気込んだ。フリー打撃や守備練習を行って新天地のホームグラウンドの感触を入念に確かめ「きれいな球場だし大きい。すごく楽しみ」と引き締まった表情で語った。同じメジャー1年目で仲の良いホワイトソッ