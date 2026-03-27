ドジャース・大谷翔平投手（３１）がワールドシリーズ（ＷＳ）で初めて放ったホームランボールがオークションに出品され、またも高額落札が予想されている。このボールは２０２５年のＷＳ１戦・ブルージェイズ戦（１０月２４日、ロジャース・センター）の７回に大谷がマークした２ランを、ブルージェイズファンがキャッチしたもの。「ＴＭＺスポーツ」の取材によるとオークション会社は「２５万ドル（約４０００万円）以上もの