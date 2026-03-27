ＭＬＢは２６日（日本時間２７日）に昨年のワールドシリーズ（ＷＳ）終了後からのレプリカユニホームの売り上げランキングを発表し、ＷＳを２連覇したドジャースの大谷翔平投手（３１）がトップ、山本由伸投手（２７）が２位となった。日本選手が１、２位を占めるのは史上初の快挙だ。大谷は昨年まで３年連続で年間トップの売り上げを記録し、３０か月連続で首位を維持している。３位はヤンキースの主砲アーロン・ジャッジ外野