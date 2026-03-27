整体やマッサージも上手に活用 症状が改善しないなら整形外科へ 私は元々、「医師でなければ腰痛は治せない」とは考えていません。人によっては整形外科で治らず、整体やマッサージでよくなる例もあります。科学的なエビデンスはとれませんが、整体などの効果がないとはいい切れないと思います。 実態として、腰痛で整体やマッサージへ行く人は多く、日本整形外科学会が行った調査では、整体や整骨、接骨