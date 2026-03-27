背中のこり・痛みの原因は背骨のゆがみ？改善に効く背骨コンディショニングのストレッチ法 背骨コンディショニングで背中のこりや痛みの予防・改善 急な痛みや強い痛みには注意が必要 なぜ背中がこるのか？猫背と「仙骨のゆがみ」の意外な関係 背中のこりは、背骨を支える筋力が弱く、背中が丸くなる猫背や胸椎の左右変位、捻転による神経の牽引や靭帯の拘縮が原因です。仙骨や腰椎のゆがみをそのままにしておくと、代償姿勢に