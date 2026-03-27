東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値184.22高値184.48安値183.97 184.99ハイブレイク 184.73抵抗2 184.48抵抗1 184.22ピボット 183.97支持1 183.71支持2 183.46ローブレイク ポンド円 終値213.03高値213.31安値212.70 213.94ハイブレイク 213.62抵抗2 213.33抵抗1 213.01ピボット 212.72支持1 212.40支持2 212.11ロ&#1254