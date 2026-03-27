東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.34高値9.41安値9.31 9.50ハイブレイク 9.45抵抗2 9.40抵抗1 9.35ピボット 9.30支持1 9.25支持2 9.20ローブレイク シンガポールドル円 終値124.33高値124.48安値124.10 124.89ハイブレイク 124.68抵抗2 124.51抵抗1 124.30ピボット 124.13支持1 123.92支持2 123.75ローブレイ