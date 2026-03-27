東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6886高値0.6957安値0.6876 0.7018ハイブレイク 0.6987抵抗2 0.6937抵抗1 0.6906ピボット 0.6856支持1 0.6825支持2 0.6775ローブレイク キーウィドル 終値0.5762高値0.5811安値0.5750 0.5860ハイブレイク 0.5835抵抗2 0.5799抵抗1 0.5774ピボット 0.5738支持1 0.5713