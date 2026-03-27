「視てはいけない絵画展」を手がけたNOTHING NEWによる、新作企画展『Champ Chime Chocolate（チャンプチャイムチョコレート）』が４月10日(金)よりGinzaNovo（東京都中央区）にて開催。続報が到着した。本展は、「チャンプチャイムチョコレート」なる謎めいたチョコレートブランドの世界観を再現し、様々な資料を展示するもの。そのブランドは1934年に立ち上げられ、人々を魅了しながらもわずか５ヶ月で姿を消したとされる（※真