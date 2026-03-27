アメリカのトランプ大統領は戦闘の終結に向けたイランとの協議について、合意できるかどうかは「分からない」と述べました。【映像】トランプ氏「実現できるかは分からない」トランプ大統領「彼ら（イラン）は合意を結びたくて仕方がない。実現できるかは分からない。我々にそうする意思があるかどうかも分からない」トランプ大統領は26日の閣議で、「イランには核開発の野望を永久に放棄し、新たな道を歩むチャンスがある」と