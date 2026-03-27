イランの国営メディアは、アメリカから提案された15項目の条件に関して25日の夜に仲介国を通じて回答をしたと報じました。【映像】イラン・テヘランの様子アメリカとの地上戦に向け、100万人以上の戦闘員を組織したとも伝えています。イランの高官はロイター通信に対し、アメリカの提案が「一方的で不公平」だと評価していると語っています。一方、イスラエル軍は26日、ホルムズ海峡の封鎖を主導してきたとして革命防衛隊