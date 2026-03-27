ホルムズ海峡の事実上の封鎖によりペルシャ湾に足止めされているタンカーの船員が取材に応じ、緊迫した状況を語りました。【映像】ペルシャ湾で足止めされている船員（実際の様子）ペルシャ湾上のタンカー船員「明かりがついているのはすべて船です私の周りだけで少なくとも200隻います」取材に応じた中国人の船員が乗務するタンカーは、アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃が始まった先月28日にペルシャ湾に入り、それ