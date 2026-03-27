タレントのぺえが、自身の本名にまつわる驚きの偶然を明かした。【映像】ぺえの本名3月26日、テレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が最終回を迎え、MCのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀が、ゲストの砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）と共に「恋愛心理テスト」に挑戦した。雪遊びの選択肢から「自身のSM度」を診断するというコーナーで、ぺえとRIHOは「SM両方いける器用なタ