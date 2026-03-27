赤色灯27日午前0時35分ごろ、東京都目黒区自由が丘3丁目の住宅で火災が発生したと東京消防庁を通じて110番があった。計5棟が燃え、火元の2階建て住宅から70代くらいの男性、隣の住宅から80代くらいの女性がそれぞれ救助されたが、現場で死亡が確認された。いずれも連絡が取れていない住人とみて、警視庁碑文谷署が身元や詳しい出火原因を調べる。署によると、消防車など37台が出動し、通報から約2時間半後の午前3時ごろに火が