アイドルグループ・乃木坂46の井上和が、27日放送の同局系『めざましテレビ』（前5：25）に出演。この日の放送をもって、3月のマンスリーエンタメプレゼンターを卒業した。【写真】『めざまし』メンバーもメロメロ！井上和の「一射入魂」井上は「すごく楽しかったですし、自分の趣味だったりとか、好きなことをいろいろお話させていただけて、きょうも絵も披露させていただきましたし、うれしかったです」とにっこり。「ぜひ、