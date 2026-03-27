【ワシントン共同】トランプ米大統領は26日、ホワイトハウスで記者団に、連邦ガソリン税の一時停止について「必要なら使えるように手元に置いている」と話した。米イスラエルのイラン攻撃により、米国内のガソリン価格は1カ月間で1.3倍に上昇しており、トランプ政権は11月の中間選挙を見据えて抑制策を検討している。米国自動車協会（AAA）によると、26日時点のガソリンの平均価格は1ガロン＝約3.98ドル。1リットル当たりに換