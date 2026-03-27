セント・フォース所属のフリーアナウンサー森千晴（26）がテレビ朝日系「グッド！モーニング」に生出演。番組卒業を発表した。番組の最後、森は「私は学生から5年間、お世話になりました。朝という特別な時間帯を画面越しではありますが、皆さんと過ごすことができて幸せでした。皆さんもありがとうございました」と頭を下げた。続けて「共演者、番組スタッフにも恵まれ、楽しい日々を過ごすことができました。いろんなことをしあ