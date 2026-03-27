東京・豊島区のサンシャインシティ内にあるポケットモンスターのグッズなどを販売する店舗「ポケモンセンターメガトウキョー」で26日に発生した女性刺殺事件をめぐり、同店を運営する株式会社ポケモンは同日、店舗を当面の間、臨時休業とすることを発表した。同社は「ポケモンセンターメガトウキョー＆ピカチュウスイーツ臨時休業のお知らせ」と題したプレスリリースを公開。「2026年3月26日（木）、東京都豊島区東池袋・サンシャ