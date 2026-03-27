・イギリス・ＦＴＳＥ１００ ９９７２．１７（－１３４．６７） ・ドイツ・ＤＡＸ ２２６１２．９７（－３４４．１１） ・フランス・ＣＡＣ４０ ７７６９．３１（－７７．２４） ・ロシア・ＲＴＳ １０８２．０８（－２６．３３） 出所：MINKABU PRESS