・ＮＹダウ4５９６０．１１（－４６９．３８） 高値４６５４７．５９ 安値４５９１０．７５ ・Ｓ＆Ｐ５００６４７７．１６（－１１４．７４） ・ナスダック総合指数２１４０８．０８（－５２１．７５） 出所：MINKABU PRESS