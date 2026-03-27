・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝９４．４８ドル（＋４．１６ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４３７６．３ドル（－１７６．０ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝６７６７．１セント（－４６９．０セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝６０５．００セント（＋７．２５セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４６７．