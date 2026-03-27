日本代表FW町野修斗(ボルシアMG)は今季、ブンデスリーガで27試合中26試合に出場しているが、その大半は途中出場。葛藤のW杯イヤーを過ごし、イギリス遠征に合流してきた。それでも、置かれた立場から活路を見い出している。日本代表でも現在、FW上田綺世(フェイエノールト)がエースに君臨する中、昨年9〜11月は6試合中5試合に出場し、いずれも途中出場。明らかにジョーカーとしての適性を試され、W杯へのサバイバルを争ってい