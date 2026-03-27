初招集された日本代表で21歳を迎えたFW塩貝健人(ボルフスブルク)が誕生日当日26日の練習後、報道陣の取材に応じ、「21歳になりたてから大事な試合があるのでそれに向けて良い準備をしている。しっかりこの2試合でアピールして、W杯の年なので頑張りたい」と意気込みを語った。2005年3月26日生まれの塩貝は北中米W杯前最後の活動となる今回のイギリス遠征で日本代表に初招集。これまではロサンゼルス五輪世代の代表活動に参加し