スポルティングのMF守田英正が26日にインスタグラム(@mrt_510)を更新し、「これが本ならこの章が一番の見どころ。全て自分次第。俺はやるよ」と決意を綴った。守田は2月に入ってからチームで先発に再定着し、UEFAチャンピオンズリーグではクラブ初の準々決勝進出に貢献。しかし昨年3月を最後に招集されていない日本代表では、ワールドカップメンバー発表前最後の活動になるとみられる今回のイギリス遠征メンバーにも選出されな