北中米W杯への最後のチャンスは“29人目”で巡ってきた。日本代表DF橋岡大樹(ゲント)は当初、28人のメンバーリストには入っていなかったが、DF安藤智哉(ザンクト・パウリ)の負傷辞退による追加招集でイギリス遠征に合流。それでも25日の布陣練習では主力組とみられるチームの3バックの右に入っており、スコットランド戦で起用される可能性も高まるなか、最後のサバイバルに大きな決意を持って臨む。昨年10月シリーズも追加招