作画も演出もクオリティの高い作品が目白押しだった2026年冬アニメ。そのなかでもとくに注目したいのが、藤本航己というアニメーターだ。『呪術廻戦』第3期や『葬送のフリーレン』第2期で立て続けに“神回”を生み出したことで、アニメファンから熱い視線を浴びている。 参考：『呪術廻戦』日車寛見は傷ついた大人の代弁者だ杉田智和の“引き算の演技”が照らす魅力 まず大きな衝撃を呼んだのは、『呪術