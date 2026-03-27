２６日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比４６９．３８ドル安の４万５９６０．１１ドルと反落した。米国とイランの停戦交渉を巡る不透明感が意識されるなか、原油先物市場でＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の期近となる５月限が上昇し、株式市場で主力株への売りを促す要因となった。ナスダック総合株価指数は２％超す下落。昨年１０月の高値からの下落率が１０％を超え、調整局面に入った。