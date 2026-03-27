北中米ワールドカップ欧州予選は26日、プレーオフ準決勝を開催した。31日に行われる決勝はボスニア・ヘルツェゴビナ代表対イタリア代表、スウェーデン代表対ポーランド代表、コソボ代表対トルコ代表、チェコ代表対デンマーク代表に決まった。勝者が日本代表も入ったW杯F組に進むパスB。準決勝ではポーランドがアルバニア代表に2-1の逆転勝利を収めて3大会連続出場に、スウェーデンはFWビクトル・ギェケレシュのハットトリック