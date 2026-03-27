「ドジャースは北米事業のターボエンジン」米大リーグのドジャースとカジュアル衣料品店「ユニクロ」が長期のパートナーシップ契約を結んだ。「ＵＮＩＱＬＯＦｉｅｌｄａｔＤｏｄｇｅｒＳｔａｄｉｕｍ」（ユニクロフィールド・アット・ドジャースタジアム）という名称を球場内に掲示することが盛り込まれた。ユニクロを展開するファーストリテイリングの柳井正会長兼社長が２５日、読売新聞のインタビューに応じ、拡大を