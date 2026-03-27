南アジアのバングラデシュでおよそ40人が乗ったバスが川に転落し、子ども7人を含む26人が死亡しました。【映像】転落したバスを川から引き上げる様子現地メディアなどによりますと、25日、バングラデシュ中部ラジバリ県で40人近くが乗ったバスがフェリーに乗り入れようとしたところ誤ってパドマ川に転落しました。川は水深9mほどで、これまでに少なくとも男女26人が死亡したということです。そのうち7人は3歳と6歳を含む子ど