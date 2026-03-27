【イスラマバード共同】イラン政府高官は26日、共同通信の取材に対し、米イスラエルとの交戦終結に向けた交渉にバンス米副大統領の関与を要求した。ウィットコフ和平交渉担当特使やトランプ大統領の娘婿クシュナー氏の関与に反対した。