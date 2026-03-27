◇インターリーグホワイトソックス2ー14ブルワーズ（2026年3月26日ミルウォーキー）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が26日（日本時間27日）、ブルワーズとの開幕戦に「6番・一塁」で出場し、9回の第4打席でメジャー初安打となる初本塁打を放った。デビュー戦は2打数1安打1打点、1本塁打2四球だった。1―14の9回、先頭で打席に入るとブルワーズ5番手の右腕・ウッドフォードが投じた3球目のカットボールを捉えた。