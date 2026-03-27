広島の新井貴浩監督（４９）が２６日、新シーズンに向けて「一戦一戦集中して、一番上を目指して頑張りたいなと思う」と意気込んだ。新井監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇（テレビインタビュー）−今の心境。「やっと始まるなという感じです」−ここまでの新人勢の結果や取り組みはどう映っているか。「彼らは全てが初めての経験ですけども、すごく頭を使って、みんなやっていると感じています」（ペン