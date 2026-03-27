トランプ米大統領＝26日/Chip Somodevilla/Getty Images（CNN）トランプ米大統領は26日、現在見合わせているイランのエネルギー施設への攻撃をさらに10日間見送ると発表した。トランプ氏は「イラン政府の要請に基づき、エネルギー施設への攻撃見合わせを10日間延長して米東部時間4月6日午後8時までとする。協議は継続中であり、フェイクニュースのメディアなどの誤った主張に反して非常に順調に進んでいる」と自身のSNS「トゥルー