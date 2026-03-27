「ダンスじゃなくて歌のほうがいいと思う」――その一言が、アイナ・ジ・エンドの人生を変えた。さらに、自らに名付けた“終わり”を意味する名前には、過去の自分を断ち切り、新しい自分として生きる決意が込められていた。『徹子の部屋』で語られたのは、母の反対に揺れながらも父の後押しで上京し、路上ライブで夢を追い続けた原点の日々。何度も挫折しかけながら、それでも歌手の道を選び続けた理由とは。アイナ・ジ・エンド○