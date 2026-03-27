春になると、「いつもより眠い」「ぼんやりして集中しにくい」――そんな声をよく耳にします。気温のアップダウンに加えて、生活環境も変わりやすいこの時期は、心身のコンディションが揺らぎやすいタイミングでもあります。今回は “春の眠さ”に関するアンケートを実施し、日常生活にどんな影響が出ているのかを調査。その結果をもとに、「春の眠気とうまく付き合うコツ」を医師に教えてもらいました。※画像はイメージです春は