奈緒が主演を務める映画『死ねばいいのに』に、伊東蒼の出演が決定した。主人公が“聞かせてもらいたいんです”と探し、尋ねる存在＝亜佐美役を演じる。【写真】映画『死ねばいいのに』ティザービジュアル本作は、現代を舞台に描かれた、京極夏彦による異色のミステリー小説「死ねばいいのに」（講談社文庫）を映画化。「亜佐美のこと、聞かせてもらいたいんです」。何者かによって殺された鹿島亜佐美。そんな彼女のことを知り