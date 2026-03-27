テレビ朝日系「グッド！モーニング」（月〜金、前４時５５分）が２７日に放送され、この日をもってフリーの森千晴アナウンサーが番組を卒業した。番組最後にＭＣを務める同局の斎藤ちはるアナが「大切な仲間が卒業します。森千晴さんです」と紹介。森アナは「学生から５年間お世話になりました。朝という特別な時間帯を画面ごしではありましたがみなさんと過ごすことができて幸せでした」とあいさつ。最後は「ありがとうござい