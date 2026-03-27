元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈が、誕生日を報告し、親子ショットを公開した。丸山は４３歳の誕生日を迎えた２６日、自身のインスタグラムを更新。「本日３月２６日に、お誕生日を迎えました早いもので生まれてから４３年目です」と記し、夫で元サッカー日本代表ＧＫの本並健治氏、３歳になった長女との家族ショットなどを投稿。「母親になってからより親のありがたさを感じてます。こんなふうに私を愛して