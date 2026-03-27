◆２６年北中米Ｗ杯欧州プレーオフ▽準決勝スウェーデン３―１ウクライナ（２６日）欧州プレーオフの準決勝８試合が行われ、８チームが決勝に進出した。スウェーデンはウクライナに３―１で勝利し、日本と同グループとなるＦ組の“ラスト１枠”入りに王手をかけた。＊＊＊８強入りした２００６年大会以来、２度目のＷ杯出場を目指したウクライナの敗退が決まった。前半６分に先制される苦しい展開となり、攻勢の場