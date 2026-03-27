元プロレスラーでタレントの北斗晶が26日、自身のインスタグラムを更新。関西の若手イケメンアナウンサーと記念撮影をしたことを報告した。 【写真】岩田明子氏、イケメンアナとうれしそうな笑顔でパチリ 「関西テレビの【旬感LIVEとれたてっ！】いい仲間に囲まれて埼玉からは遠い大阪で生放送をやらせていただいております（藤本景子アナが休みで寂しかったけど）」と出演番組を紹介。 「そしていつも中継先