ボルシアMGのイェンス・カストロップが衝撃のスーパーゴールを決めたボルシアMGは現地時間3月21日にブンデスリーガ第27節でケルンと敵地で対戦し、3-3で引き分けた。この試合に出場した韓国代表MFイェンス・カストロップの放った一撃が「まじえぐい」と注目を集めている。互いに点を奪い合う激しい展開のなかで迎えた後半15分、22歳の韓国代表MFが圧巻の一撃を決めた。左サイドでパスを受けると、カットインから右足を強振。揺