韓国政府は、ホルムズ海峡の再開に向けた多国籍連合体の構成に向けた会議に出席する方針だ。英国および多国籍連合体を主導するフランスの要請に応じたもので、まだ連合体への参加を決定したわけではないが、前例と名分があることから前向きに検討すべきとの見方が出ている。国防部当局者は26日、「ホルムズ海峡での安全な航行は、韓国を含む各国の安全保障と経済にとって非常に重要だ」とし、「国防部はホルムズ海峡をめぐる国際社