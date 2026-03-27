BLACKPINK（ブラックピンク）のリサが、バリでの平和な近況を公開した。リサは26日、自身のSNSに「Go Bali？」という文言とともに、リゾート地でのひとときを収めた数枚の写真を掲載した。公開された写真の中のリサは、異国情緒あふれる風景を背景に多彩なスタイリングを披露し、休息を楽しんでいる。リサはブラックのレーストップスにピンクのインナーを合わせ、ルーズなデニムパンツを着用して、ヒップでありながらも女性らしい