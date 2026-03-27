経済協力開発機構（OECD）が今年の韓国の経済成長率見通しを従来の2．1％から1．7％へと0．4ポイント引き下げた。中東戦争の影響を反映した結果だ。来年の予想値は2．1％で維持した。26日、OECDはこうした内容を盛り込んだ中間経済展望報告書を発表した。今年の世界経済成長率は2．9％と見通した。昨年12月の展望時と同一だ。OECDは、堅調な姿を見せていた世界経済が中東紛争の深化により、その回復力が試されていると診断した。あ